أميتاب باتشان يشتري سيارة فاخرة ويتعرض لانتقادات لاذعة

رنا صلاح الدين - بمجرد أن انتشرت صور النجم الهند الكبير أميتاب باتشان وهو يتخذ وضعية التصوير مع سيارته الفاخرة الجديدة على مواقع التواصل، حتى توالت عليه حلقات من الانتقاد، كما بدأ النجم في إثارة غضب عدد كبير من متابعيه.

من المعروف للجميع أن الوضع الاقتصادي في دول العالم والهند خاصة ليس جيدًا في ظل أزمة كورونا وخسارة كثير من الناس وظائفهم، ووسط كل هذه الفوضى، جاءت الردود على شراء النجم السبعيني لسيارة فارهة جديدة في شكل ردود استنكارية، متهمين اياه بالبذخ.

وبصرف النظر عن انتقاده، قارنه مستخدمو رواد مواقع التواصل أيضًا مع الممثل المعروف سونو سود مع Sonu Sood، وطلبوا منه التعلم من الأخير حول كيفية مساعدة المحتاجين.

وكتب أحدهم، "في هذا الوباء، لماذا لا تساعد المحتاجين؟، يجب أن تخرجوا وتروا كيف يموت الناس من أجل العمل، والطعام، وما إلى ذلك. يجب أن يتعلم هؤلاء النجوم من سونو سود Sonu Sood لمساعدة المحتاجين".

انتقد آخر ممثل "بينك"وكتب: "لا تزال طفلًا، تسعد بشراء سيارة جديدة، أِكبر يا رئيس، افعل شيءًا ذا مخزي، أنفق سونو سوود مليون روبية في مساعدة الناس وأميتاب ينفق مليون روبية على سيارة"، فيما كتب ثالث: "علمنا الوباء أن الحياة البسيطة أمر مهم. هؤلاء الكبار لن يتعلموا ذلك".