العيش الى جانب آل كلوني يتحول الى نقمة

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كثير ما يكون العيش بجانب المشاهير نعمة يتمناها الكثيرون، إلا انه في حالة السكن بجانب قصر آل كلوني تتحول النعمة الى نقمة من دون شك. فقد اشتكى جيران جورج وأمل كلوني من الضجة والصخب التي تحدثها أعمال الترميم والتوسيع في قصر الزوجين على مدى عام مضى . ومن المؤكد أن حالة التوتر تلك ستمتد أقلها الى ستة أشهر إضافية، وهي المهلة المتوقعة لانهاء ورشة البناء والعمل التي يقوم بها الشريكان لجعل قصرهم أكثر أناقة وأكبر حجما.

وحسب صحيفة "ذي صن" فان الجيران بدأوا يتذمرون من الضوضاء التي تعم مكان سكنهم منذ عام مضى بفعل أعمال التصليح. ويتضمن التجديد إضافة 3 مبان جديدة، من بينها كوخ مخصص للعب يعتقد أنه من أجل توأمهما إيلا وألكسندر البالغين من العمر 3 سنوات.

وقال أحد السكان: "هناك الكثير من الشاحنات تأتي في الصباح الباكر. يقف العمال والشاحنات في الشارع صعودا ونزولا ويشغلون جميع المساحات أمام منازل الآخرين، وهذا أمر مزعج أيضا". وأشار الى ان الوضع كان أكثر سوءا حين تواجدت في القصر شاحنات خلط الاسمنت وهي بالتالي تصدر ضجيجا كبيرا.

ولفت الجار الذي فضل عدم كشف هويته، إلى أن الجيران "ليسوا سعداء" بما يحدث قربهم، وينتظرون انتهاء أعمال التجديد بفارغ الصبر.

وأظهرت وثائق البلدية أن نجم هوليوود طلب إضافة "قطار حبلي مائل" وحوض سباحة وفرن لإعداد البيتزا في القصر، ودفع مبلغ 33 ألف دولار من أجل الحصول على رخصة تطوير منزله. كما يشيد البناة سلمًا فولاذيًا جديدًا ، لتوسيع سطح العقار وترميم نوافذ القصر. ومن المتوقع أن تكلف عمليات التجديد تلك أكثر من مليون دولار أميركي. وكان كلوني اشترى هذا القصر عام 1995 مقابل 2.2 مليون دولار.

