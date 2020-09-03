شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا خطفت تايلور هيل الأنظار بافتتاح مهرجان فينسيا السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة والسوبر موديل العالمية تايلور هيل الأنظار نحوها بمجرد وصولها للسجادة الحمراء لحضور حفل افتتاح مهرجان فينيسا السينمائى لعام 2020 في إيطاليا، حيث ظهرت تايلور على السجادة الحمراء بإطلالة مثيرة ومبهرة لكل المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت فستانها المذهل من تصميم دار أزياء " Etro "، واستكمالا للإطلالة المبهرة ظهرت هيل بـ " قناع " غطي وجهها بنفس قماش الفستان، وذلك تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، حيث تعتبر النجمة الشهيرة أن اتباع الإجراءات الاحترازية مازال أمرا ضروريا لعدم الإصابة بـ COVID-19 .



تايلور هيل

واستطاعت تايلور هيل أن تخطف الأضواء بظهورها الراقي والفخم حيث أكملت إطلالتها بمجوهرات من تصميم " Chopard jewelry " ، ولم تنسي اختيار ماكياجها " البرونزي " الذي ابرز جمال ملامحها .



تايلور هيل

من جهة أخرى أشار موقع " ديلي ميل " الشهير أن تايلور هيل كانت نشيطة بشكل ملحوظ فى الأسابيع القليلة الماضية ، وحضرت العديد من العروض خلال أسبوع الموضة الرقمي في ميلانو.

يذكر أن مهرجان فينسيا السينمائي واحد من أهم وأشهر مهرجانات السينما في العالم، وقد انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 77 منه وتنتهي في 12 سبتمبر الجارى.



تايلور هيل



تايلور هيل

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تايلور هيل



تايلور هيل



تايلور هيل



تايلور هيل



تايلور هيل



تايلور هيل