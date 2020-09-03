شكرا لقرائتكم خبر عن هل قررت كيلى جينر خطف الأضواء من سيلينا جوميز بالـSailor Bikini Look؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية سيلينا جوميز أن تسحر محبيها وعشاقها بظهورها المذهل فى كليب "Ice Cream" مع الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK"، وحرصت على الظهور بـSTYLE فترة الستينيات، وكان من أبرز إطلالاتها هو ارتدائها "مايوه" مخطط باللونين الأبيض والأحمر، كما حرصت على ارتداء قبعة "بحارة" باللون الأبيض لتكون صاحبه أجمل إطلالة " Sailor Bikini Look " لعام 2020.

وبعد أن نال LOOK سيلينا إعجاب الملايين من النساء والفتيات حول العالم، وبعد 5 أيام فقط تفاجأ الكثيرون بنشر نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" صورة بـ " Sailor Bikini Look "، وهو ما جعلهم يتوقعون أن جينر البالغة من العمر 23 عاما تريد أن تنحت إطلالة جوميز ذات الـ27 عاما بل وتسرق الأضواء منها، كون جينر حرصت أن يكون "المايوة" الخاص بها ذى تصميم أكثر إثارة من التصميم الذى ارتدته سيلينا جوميز بكليب "Ice Cream" .

لكن فى الحقيقة أن الصورة التى نشرتها كيلى جينر عبر "إنستجرام" هى صورة ترويجية لمجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بجينر، وظهر بعدد من الصور أن العلب الخاصة بمستحضرات التجميل تحمل تفس فكرة الصورة، أما من الداخل فتحمل المستحضرات علامة "الهلب" وهو بالتأكيد جاء صدفة، فمن الصعب أن تقوم جينر بتصميم علب الماكياج بسرعة هائلة لكى تظهر من خلالها بـ"Sailor Look".



سيلينا جوميز

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كيلي جينر



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