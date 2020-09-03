شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح "جريت بينا" سادس أغانى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مصطفى كامل أغنية "جريت بينا" سادس أغانى ألبومه الجديد "أنا نسيتك"، على موقع يوتيوب، وهى من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير، وتقول كلماتها: "بنقلب فى اللى فات..فى كتاب الذكريـات بنلاقى سنين..مرت كما الغنوه معانيها كانت حلوة باحبابنا وأصحابنا.. والله ماتتعوض والله وسنين عشناها.

وطرح مصطفى كامل 5 أغنيات من الألبوم خلال الأيام الماضية، الأولى "كارت أحمر" كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محمد جابر والثانية "أدينا ماشيين"، من كلماته وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، و"اسألوا الأيام"، من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد جابر، و"قلب أبوها"، من كلماته وألحانه وتوزيع محمد جابر، والخامس "بتبدأ الحكاية"، وهى من كلماته وألحانه، وتوزيع أمير سليمان. Advertisements

ألبوم "أنا نسيتك" كتب كلمات ولحن أغانيه بالكامل مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبد العزيز أمين، والتوزيع الموسيقى باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر ولأول مره يتم تصوير الألبوم بالكامل بطريقة المينى فيديو بمعنى تصوير الأغنية بأكثر من Take بدلاً من كليب كامل.

كما أكد كامل لـ"الخليج 365" أنه اختار العودة فى أغنيات الألبوم إلى لونه الفنى الذى اعتاد عليه منذ بداياته، من خلال أغنيات دراميه تحمل مضمونا من كلمات وألحان وتوزيع وتريات بشكل مغاير تماماً عما يحدث فى سوق الفن حالياً من أغان لا معنى لها ولا تحمل أى رسائل فنيه بل ولا ترقى إلى صناعة جيل يتم تدميره بالهوس والانحراف عن معنى الفن الحقيقى.

وكان الفنان مصطفى كامل قد طرح أغنية وطنية مؤخراً بعنوان "بسم الله" عن بطولات الجيش المصرى، من كلماته وألحانه ومن غناء كورال الأوبرا، توزيع طه الحكيم، ويقول مطلع الأغنية: "بسم الله الله أكبر ع الرجال، ع الأسود اللى بعطشهم في الصيام عبروا القناة".