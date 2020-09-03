شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز مهرجان "عمّان السينمائى الدولى - أول فيلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم حفل الختام في مقرّ الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بحضور الأميرة ريم على، رئيسة المهرجان، وعدد محدود جداً من الضيوف تماشيا مع قواعد التباعد الاجتماعي، وقد أرغمت قواعد السلامة العامة المهرجان على استحداث طريقة مغايرة من خلال عرض 39 فيلما على ثلاث شاشات كبيرة في سينما للسيارات (درايف-ان) إضافة إلى مسرح في الهواء الطلق، مع إعادة جدولة بعض العروض مراعاة لتمديد ساعات حظر التجول التي تم الإعلان عنها عشية الافتتاح.

وفى حفل توزيع الجوائز أعلنت لجان التحكيم المؤلفة من مهنيين أردنيين وعرب ودوليين عن أسماء الفائزين عبر تصريحات مُسجّلة. وتبع ذلك عرض فيلم "الأقصر" للمخرجة البريطانية-الأردنية زينة الدرّة، وقدمت الفنانة الأردنية زين عوض فقرات الحفل الذى نُقل بالبث الحى على صفحة فيسبوك التابعة للمهرجان.

حافظ المهرجان على محتوى برنامجه كاملا كما كان مقررا له، ونفذت البطاقات لمعظم العروض، وتعليقا على هذه الدورة الافتتاحية غير العادية، قالت رئيسة المهرجان، الأميرة ريم على: "الأفلام ذات جودة عالية ضمن المسابقة، وأبارك للفائزين بجوائز السوسنة السوداء، وأنا متأكدة بأن اتخاذ القرار لم يكن سهلا بالنسبة للجان التحكيم التي تتمتع بحرفية عالية أنا ممتنة لهم وكلي حماس لصنّاع الأفلام الذين شاركوا في هذا المهرجان وأنشطته، وأعتزّ بفريق المهرجان الذي تمكّن من إتمام هذا الحدث بسلاسة.

وتفاعل الجمهور الإيجابي خير دليل على مدى أهمية الوصول الى الثقافة السينمائية في جميع الأوقات"، ومنحت لجنة التحكيم المؤلفة من سردان غولوبوفيتش وصبا مبارك وصارم الفاسي-الفهري جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل، الى جانب جائزة نقدية قدرها 20 ألف دولار أمريكي، لفيلم "ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلا، واختير الفيلم "لجماله ولغته المدهشة في تناول فكرة الحرية أمام القدر"، هذا هو العمل الأول لأبو العلا وقد حصد العديد من الجوائز.

في حين مُنح تنويه خاص في نفس الفئة للفيلم الروائي السعودي "آخر زيارة" للمخرج عبد المحسن الضبعان "لطرحه قصة شجاعة تتناول العلاقة بين أب وابنه، برؤية إخراجية عفوية ولكنها متقنة في نفس الوقت".

أمّا عن فئة الأفلام الوثائقية، فقد ذهبت جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل لفيلم "إبراهيم، إلى أجل غير مسمى" للمخرجة لينا العبد.

وأشادت لجنة التحكيم التي تترأسها أندريا لوكا زيمرمان وتضم محمود المسّاد ونادية كامل هذا العمل الأول بوصفه "موضوع محرم، من خلال رحلة شخصية مؤلمة ندخل عالم الأب المختفي والرعب السياسي الذي يتردد صداه عبر الأجيال، تواجه المخرجة تعقيدات مشاعرها، ناسجةً خيطًا رفيعًا بين ما هو شخصي وعام، بين الإنساني والسياسي، بين الأب المختفي والمكان المفقود - فلسطين، تتركنا قلقين - كما ينبغي أن نكون".

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وحازت المخرجة الفلسطينية على جائزة نقدية قدرها 15 ألف دولار أمريكي، إضافة الى منحوتة السوسنة السوداء البرونزية.

وتلقى الفيلم الوثائقي المصري "الشغلة" للمخرج رامز يوسف تنويها خاصّا وذلك لأنه "موضوع غاية في الجرأة، يقودنا إلى العالم الخفي، إلى أعماق المجتمع من خلال مهنة الرقص الشرقي التي يصعب الوصول إليها".