شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعرب عن سعادتها لاختيارها ضمن قائمة فوربس لأفضل 10 مطربين عرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة اللبنانية إليسا عن سعادتها الكبيرة باختياراها ضمن قائمة مجلة فوربس العالمية لأفضل 10 مطربين بالوطن العربى، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "سعيدة جدا لأكون ضمن قائمة المغنيين العرب فى فوربس الشرق الأوسط، ويسعدنى أيضًا أن أرى العديد من الأسماء اللبنانية من بين الزملاء المختارين بالقائمة".



اليسا

وكانت كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط هذا العام عن قائمة أفضل 100 شخصية عربية لأول مرة، بالنظر إلى شعبية وتأثير الممثلين والمغنين والشخصيات التليفزيونية، والتى حل بها النجم عمرو دياب فى المركز الأول بأكثر من 30 مليون متابع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى، بينما حلت فى المركز الثانى النجمة اللبنانية نانسى عجرم بأكثر من 48 مليون متابع، وفسرت المجلة وجود الهضبة بالمركز الأول على الرغم من زيادة متابعى نانسى عجرم عنه بأنها أخذت فى الاعتبار طول مسيرة المشاهير إضافة إلى استكشاف نشاط النجوم خارج مجالهم، مثل ما إذا كانوا يعملون كسفراء للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.

أما إليسا ليست بعيدة عن موقع نانسى عجرم، حيث لديها أكبر عدد من المتابعين على تويتر بأكثر من 12 مليونًا، وفى المجمل لديها أكثر من 43 مليون متابع، وجاء بعدها النجم العراقي كاظم الساهر بنحو 20 مليون متابع يليه النجمة نجوي كرم بـ26 مليون متابع.

وكتبت المجلة علي موقعها الرسمي :"لقد نظرنا أيضًا في المدة التي قضاها هؤلاء المشاهير العرب في العمل..ومعظم المشاهير في قائمتنا هم في صناعة الموسيقى، كما أن تسعة من العشرة الأوائل هم من المطربين. هناك 37 ممثلاً، من بينهم الممثل المصرى الأسطورى عادل إمام، الذى يحتل المرتبة الأولى فى الممثلين بنحو 16 مليون متابع".