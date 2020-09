شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة براد بيت فى أحدث إطلالة لها: كل شىء ناجم عن طريقة تفكيرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت عارضة الأزياء نيكول بوتور السكى منذ ارتباطها بالنجم براد بيت شهرة واسعة، حيث تسلطت عليها الأضواء إلى حد كبير، وبات الكثيرون فى شغف لقراءة كل ما يدور حول عارضة الأزياء التى تبلغ 27 عاماً فقط، ونشر موقع ميرور آخر إطلالة لها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حيث أكد فى تقرير أن عارضة الأزياء الصغيرة تستمتع بوقتها إلى الآن مع براد بيت.

لكن يبدو أنهما مصممين على عدم مشاركة متابعيهما أى صور معاً للعلن، وهو ما ظهر مؤخراً أثناء صورتها الأخيرة التى ظهرت وحدها فيها، وعلقت عليها بكتابة: "كل شىء ناجم عن طريقة تفكيرك".



صديقة براد بيت

وكانت كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى وقت سابق أن النجم براد بيت التقى بصديقته الجديدة العارضة نيكول بوتورالسكى فى مطعم زوجها الراقى فى برلين، وقالت إن ممثل هوليوود، 56 عامًا، قد فتن بالسمراء المذهلة عندما وقعت عينيه عليها لأول مرة في أغسطس 2019.

Advertisements

عاد براد بيت إلى المطعم وسط مدينة برلين، في أغسطس من العام الماضي أثناء الترويج لأحدث أفلامه من اخراج تارانتينو، "once upon a time in Hollywood"، مع ليوناردو دي كابريو ومارجوت روبي.

وفى تلك الليلة من شهر أغسطس من العام الماضي، التقى نيكول، التي تشبه زوجته السابقة أنجلينا جولى لأول مرة ووقع فى الحب.

كانت عارضة الأزياء في زيارة للوس أنجلوس بعد بضعة أسابيع، والتقت براد"، وتم تصويرهما لاحقًا معًا في حفل كانى ويست في نوفمبر 2019.