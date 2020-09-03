شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة روجينا لفريق عمل مسلسل "أسود فاتح" بعد انتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة روجينا انتهاء تصوير مسلسل "أسود فاتح"، عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت مجموعة من الصور من كواليس التصوير والتى جمعتها مع فريق العمل، أثناء التصوير ووجهت رسالة شكر قالت فيها، "الحمد لله فركش أسود فاتح شكرا كريم العدل شكرا هيثم حسنى شكرا لكل زمايلى فى العمل شكرا لفريق العمل أمام الكاميرات وخلفها ربنا يوفقنا جميعا". مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبى، وروجينا، وأحمد فهمى، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. وقد توقف العمل 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان، وتسبب ذلك فى خروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى. Advertisements

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