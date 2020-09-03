إصابة النجم الهوليوودي” ذا روك” وعائلته بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعتين

كشف الممثل الهوليوودي دواين جونسون الشهير باسم “ذا روك”، عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن “ذا روك” أنه وعائلته مصابون بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أظهرت الفحوص التي أجريت لهم، لكنه طمأن إلى وضعهم الصحي ودعا جمهوره إلى وضع كمامات لحماية أنفسهم.

وقال “ذا روك” في تسجيل مصوّر نشره عبر “إنستقرام”: “زوجتي لورن وكذلك ابنتاي وأنا، أجريت لنا فحوص جاءت نتيجتها إيجابية”.

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وأضاف الممثل البالغ 48 عاما والمتخصص في أفلام الحركة: “كان ذلك من أصعب الأمور التي كان علينا كعائلة أن نواجهها.. لكنني سعيد بأن أقول لكم إننا بخير، ولم نعد في مرحلة نقل العدوى، ونحن والحمد لله في صحة جيدة”.

وأوضح “ذا روك” الذي حل للسنة الثانية توالياً في المرتبة الأولى ضمن ترتيب الممثلين الأعلى أجراً في هوليوود، أن العدوى انتقلت إلى عائلته من أصدقاء مقربين جداً.

ومن هذا المنطلق، حضّ محبّيه على التزام الحذر، ناصحاً إياهم بعدم استقبال أيّ كان إلا إذا كانت الفحوص أظهرت أنه لا يحمل فيروس كورونا.

وقال “ضعوا الكمامات” و”عززوا جهازكم المناعي بالفيتامينات ومضادات الأكسدة”.