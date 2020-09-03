عمر كمال يتحدى قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري عمر كمال، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة حديثة رد من خلالها على قرار منعه من الغناء في تونس.

عمر كمال، علق على الصورة قائلاً: "محدش هيمنع عنى رزق ربنا كاتبهولي"، الأمر الذي اعتبره البعض تحدي منه لقرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء برفقة حسن شاكوش، وحمو بيكا في تونس.

عمر كمال

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وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد تواصلت مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربي المهرجانات التي كانت من المقرر أن تقام في تونس.

واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هاني شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش ثفى تونس.

وعلى الرغم من قرار الوقف الذي حصل عليه هاني شاكر، إلا أنه لم يستطيع وقف الحفل وذلك لكون في فندق خاص والجهة المسئولة عنه هيوزارة السياحة، كما ثبت أن في تونس أكثر من نقابة فنية ولهذا لم يفعل قرار منع إقامة الحفل.