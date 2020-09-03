أمير طعيمة يوضح حقيقة كتابة فيلم «سندريلا» لشيرين عبدالوهاب

رنا صلاح الدين - انتشر في الساعات الأخيرة العديد من الأخبار حول استعداد الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، لتقديم فيلم جديد عن حياة السندريلا من تأليف الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

ومع انتشار بوستر الفيلم خرج الشاعر أمير طعيمة، عن صمته وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: "أنا مش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا، كل الأخبار اللي بيتم تداولها واللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة".

امير طعيمة

وعلى الرغم من انتشار الأخبار بشكل كبير إلا أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، لم تعلق عليها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كعادتها بعد قرار الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي.

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امير طعيمة

من ناحية أخرى حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة على تهنئة النجمين تامر حسني ومحمود العسيلي، على أغنيتهما الجديدة "اختراع" التي طرحت مؤخرا وحققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات عالية تخطت ٩ ملايين مشاهدة، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "مبروك لأصدقائي الأعزاء تامر حسني ومحمود العسيل، أغنية اختراع، ومبروك لكل فريق العمل، أغنية مبهجة ودمكم مع بعض شربات، والإخراج تحفة يا تيمو".

أغنية اختراع، من إخراج تامر حسني، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، تسجيل هيثم راضي، ماستر جلال الحمداوي.