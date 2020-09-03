مريم أوزرلي تعلن عن حملها الثاني دون زواج

رنا صلاح الدين - صدمت الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة عربيًا باسم السلطانة هويام بمسلسل "حريم السلطان"، متابعيها بإعلان خبر انتظارها لمولودها الثاني دون زواج، وإخفائها اسم الرجل الذي حملت منه بجنينها.

وذكر موقع "tv100" التركي، أن مريم أوزرلي، كشفت عن حملها قائلة: "ابنتي في شهرها الخامس وستأتي لهذا العالم في يناير المقبل"، لتكون هي الابنة الثانية لها بعد ابنتها لارا، التي أنجبتها من رجل الأعمال جان أتيش دون زواج.

وأضافت مريم: "ابنتي لارا أصبحت في السابعة من عمرها وهي منذ زمن طويل تريد أخا، ونحن ننشِئ عائلتنا الخاصة".

وكانت مريم أوزرلي، قد انتقلت للعيش في أمريكا منذ فترة، وبعدها انتقلت إلى ألمانيا وافتتحت مطعمها الخاص بها هناك واستقرت بها، كما تصالحت مريم منذ سنتين مع والد طفلتها لارا جان اتيش، بعد فترة قطيعة، وسمحت له برؤية طفلته، بعد أن كانت قد قاطعته إثر هروبه من تركيا عقب فضيحة نصب كبيرة، احتال فيها على رجال أعمال أتراك بقيمة 40 مليون ليرة تركية، وكانت هي بين ضحاياه، إذ أقرضته مليوني ليرة تركية "نحو 400 ألف دولار"