بعد الهجوم عليه شريف منير يقرر اعتزال السوشيال ميديا

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان المصري شريف منير، اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضه لهجوم شديد خلال الفترة الأخيرة عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

شريف منير، قال في تدوينته: "أنا قررت اخد راحة من السوشيال ميديا أنا كنت بتعامل بقلبي وبطبعتي للي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي ابدا لكن انا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد الغير مبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

وأضاف: "أنا لما نزلت صورة كنت بسبق علشان اكتشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندي لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تاني أنا مش حبه لأن الناس شايفة إن العادي انا اتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي إن ارد على الغلط".

وتابع: "وعلى فكرة انتو صح مكنش ينفع انزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش مني على كده.. شكرا لكل جمهوري اللي حبني بجد وعارفني كويس.. استراحة شوية بقا".

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وكان الفنان شريف منير قد سخر من صورة نشرها برفقة الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد رزق، قائلاً: " عايشين في الفترة ولا حساسين بالناس".

وكانت ابنتي الفنان شريف منير، قد تعرضتا لحملة تنمر شديدة بعد نشره صورة من غرفة نومهما، وبسببها تقدم بعدة شكاوي لمباحث الإنترنت.

شريف منير

شريف منير