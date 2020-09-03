مريم عامر منيب تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة.. صورة

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة الشابة مريم منيب، رسالة خاصة لوالدها الفنان الراحل عامر منيب، في ذكرى وفاته.

مريم نشرت صورة تركيب لها برفقة شقيقتها زينة برفقة والدها وعلقت عليها في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، قائلة: "ملاكي في الجنة، لا شىء أكتبه أو أعبر عنه أو أقوله سيكون كافياً على الإطلاق لتلخيص ضخامة الفراغ الذي لا يطاق والذي تركته لي، لا شىء يجعلني أكثر فخراً من أن أكون ابنتك".

وأضافت "لا يوجد شىء في العالم أحب التباهي به أكثر من ذلك، تركتنا مبكرًا، مع صندوق كنز ملىء بالحب مدفون في مكان ما، والذي لا يفشل أبدًا في مفاجأتنا بسيرتك الحلوة في كل خطوة نخطوها طول الطريق، لا يزال الجميع مندهشًا لدرجة أنك حاضر جدًا في أفكار الناس بعد 9 سنوات من غيابك".

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عامر منيب وابنتيه

وتابعت: "آمل أن تكون آفاق السماء قد تأرجحت بأغانيك المبهجة اليوم للاحتفال بك، ولا أطيق الانتظار للاستماع إلى تلك الأغاني عندما نجتمع أخيرًا.. عيد ميلاد سعيد يا بطلي الخارق والعمود الفقري وقدوتي والحب الأول في حياتي، عيد ميلاد سعيد أبي، أحبك دائمًا وإلى الأبد".

وكانت مريم، قد فاجأت جمهور والدها العام الماضي بطرح أغنية تركيب مع والدها الراحل تحمل اسم 'عامل ايه في حياتك"، والتي حازت على اعجاب جمهوره وحققت نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب.