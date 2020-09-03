حقيقة ارتباط أنغام بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة المصرية أنغام، حالة جدل حول ارتباطها من جديد بعد انفصالها عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بسبب خاتم الخطبة الذي ارتدته خلال فيديو كليب أغنية " بحبك وبرتاحلك".

انغام

أنغام، ردت على حالة الجدل التي أثيرت خلال تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنها تتجاهل هذه الأقاويل لأنها مستفزة جدًا لها، لتنفي بذلك استعدادها للزواج للمرة الخامسة.

وكانت أنغام، قد أطلت على جمهورها خلال فيديو كليب الأغنية، بسبب إطلالتها والتي خالفت بها تعليقات متابعيها حيث ظهرت أكثر جرأة على خلاف ماعهدها جمهورها.

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انغام

أغنية "بحبك وبرتاحلك"، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد، والتوزيع الموسيقى تميم، وتعد الأغنية التعاون الثاني بين أنغام والشاعر صابر كمال، حيث تعاونا في ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" من خلال أغنية بعنوان "هدنة" ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي.

انغام