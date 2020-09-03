صورة وتعليق يجبران شريف منير على اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي

نشر شريف منير صورة كتابية عبر حسابه الشخصي على موقع إنستقرام، أكد خلالها أنه قرر الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، لأخذ فترة راحة خاصة بعدما تعرض مؤخرا لكراهية وحقد من بعض متابعيه.

وقال منير، في منشوره، إنه عندما نشر صورته من المصيف وكتب تعليقه كان يسبق بعض المتابعين الذين يكتبون دائما تعليقات تنمر ضد الفنانين، لكن الموضوع تحول ودخل في طريق لم يحبه، مؤكدا أنه لم يكن عليه أن يصل إلى هذا المستوى من النقاش.

وفي الختام وجه شريف منير الشكر لجمهوره الذي يتابعه ويحبه ويعرفه جيدا



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كان منير نشر صورته مع أحمد السقا وأحمد رزق وكتب تعليقا: "أدي يا سيدي الفنانين.. عايشين في الفتّة. وبيصيفوا، ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة، وسايبين الناس في الحر والقرف.. حرام عليكم.. حسوا بالناس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".. ثم دخل بعدها في نقاشات مع المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال شريف منير على شاشة التلفزيون كان مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وتم عرضه في رمضان الماضي.



