القاهرة - لايف ستايل
ظهرت الفنانة سيمون كضيفة في برنامج “حديث المساء”، الذي يعرض عبر شاشة قناة “mbc مصر”، في حوار لها وتطرقت إلى حياتها الفنية، وبعض المحطات المهمة في مشوارها، المساندين لها من قبل الفنانين.
وتحدثت سيمون خلال الحوار عن الفنانة فاتن حمامة، قالت: “هي اللي اخترتني للفيلم، في البداية المخرج خيري بشارة كلمني عن العدور، وإذا رفضت فاتن وجودي كوني أجسد شخصية ابنتها فلم أكن متواجدة بالفيلم وفقًًا لرغبتها، وعندما رأتني لأول مرة، تأكدت من استطاعتي تجسيد شخصية لمياء، وهي من لفتت نظري للحديث عن الأبراج”.
وأردفت: كانت ترفض فاتن حمامة، تلقيبها بسيدة الشاشة العربية، معقبةً بذلك أن الاسم هو اللقب، وأخذت برأيها في إمكانية تعديل اسمي، فقالت أن اسمها على المسامع كان ثقيلًا في البداية، ولكن إذا الناس حبتك هتحب اسمك، مضيفةً أن الإنسان بمواقفه، بالعلامة التي يتركها للناس، وكانت النصيحة الثالثة هي إذا كان هناك شخصًا يضايقك تجاهليه ولا تردي، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.، وأصبحات من الأساسيات لدي.
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كانت هذه تفاصيل خبر سيمون تؤكد أن فاتن حمامة اختارتها لفيلم "يوم مر ويوم حلو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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