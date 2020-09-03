نانسي الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط وفق" فوربس"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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حصدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم لقب الفنانة الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط. وجاء التصنيف وفق قائمة مجلة "فوربس" العالمية.

وإحتلت نانسي المرتبة الأولى بين الفنانات الأكثر تأثيرا في الوطن العربي. حيث جاء اختيارها ضمن القائمة نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.

وجاء اختيار نانسي وفق معايير اعتمدتها "فوربس"، أبرزها، عدد سنوات العمل في المجال، عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تويتر، وإنستجرام ويوتيوب بالإضافة إلى نشاطاتها المؤثرة والموقع الذي تمثله بمكانتها على الساحة الفنية العربية، حسب موقع مجلة سيدتي.

يأتي هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي تضيفه نانسي عجرم إلى مسيرتها الفنية بعد أن حققت مبيعات قدّرت بأكثر من 70 مليون تسجيل في العالم العربي، وهو ما جعلها الثانية كأكثر مغنية ذات مبيعات كبيرة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية بعد السيدة فيروز..