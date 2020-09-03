تأشيرة ذهبية من حاكم دبي الى محمد رمضان

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أهدى حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، الفنان المصري محمد رمضان تأشيرة ذهبية لدخول الإمارات. وتأتي التأشيرة بمثابة تكريم لرمضان بعد النجاحات التي حققها على صعيد التلفزيون والسينما في مصر والعالم العربي. وشكر رمضان بدوره حاكم دبي متوجها له برسالة عبر حسابه الشخصي على انستغرام، قائلا: "شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي"
وكان رمضان أعلن تأجيل مسلسل الإمبراطور والذي يعد السيرة الذاتية للراحل أحمد زكي لحين التوصل لحل مع الورثة. وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “تم تأجيل مسلسل (أحمد زكي) لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي”.
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