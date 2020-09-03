الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل ينتجان برامج لصالح نتفليكس

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Reuters

توصل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى اتفاق مع شركة "نتفليكس"، العملاقة في مجال بث المحتوى المرئي عبر الإنترنت، على إنتاج برامج متنوعة، قد يظهران في بعضها.

وقال دوق ودوقة ساسيكس: "تركيزنا سينصب على إنتاج محتوى يقدم معلومات، ولكنه يمنح الأمل أيضا".

وأضاف الاثنان: "من المهم بالنسبة لنا كوالدين جدد أن ننتج برامج عائلية ملهمة". وقال رئيس نتفليكس، تيد ساراندوس، إنه "فخور بشكل لا يصدق" لأن الزوجين الملكيين اختارا شركته لتكون "موطن إبداعهما". ويشمل العقد، الذي سيستمر لعدة سنوات، إنتاج أفلام وثائقية، ومسلسلات وثائقية، وأفلام روائية، وبرامج للأطفال.

ويأتي الاتفاق بعد ستة أشهر بعد انسحاب الزوجين من الواجبات الملكية، وانتقالهما إلى كاليفورنيا للإقامة بعيدا عن دائرة اهتمام وسائل الإعلام. وقال الزوجان في بيان: "حياتنا الفردية وكزوجين مكنتنا من فهم القوة الروحية في الإنسان المتمثلة في الشجاعة والتحمل والحاجة إلى التواصل".

وأضاف البيان: "من خلال عملنا مع مجتمعات متنوعة وبيئاتها، ومن أجل تسليط الضوء على أشخاص وقضايا حول العالم، سينصب تركيزنا على إنتاج محتوى يقدم المعلومات، لكنه يمنح الأمل أيضا".

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وقال الزوجان إنهما سعيدان بالعمل مع نتفليكس، ويريان أن "انتشارها عير المسبوق، سيمكننا من تقديم محتوى مؤثر يدفع إلى التحرك". وقال ساراندوس إن نتفليكس "متحمسة لتقديم إنتاج زوجين يستطيعان المساعدة في بناء القدرة على التحمل ورفع مستوى التفهم لدى المشاهدين في كل العالم".

ومن المشاريع قيد الإعداد بالفعل "مسلسل وثائقي إبداعي عن الطبيعة ومسلسل رسوم متحركة للاحتفاء بنساء ملهمات"، بحسب موقع "ديدلاين" المعني بأخبار الفن.

وسيقدم الزوجان إنتاجهما لنتفليكس من خلال شركة لم يحدد اسمهما حتى الآن. ويظهر الأمير هاري حاليا في فيلم وثائقي متاح عبر نتفليكس، يحمل اسم "نهوض العنقاء" Rising Phoenix عن الألعاب البارالمبية.

وتعاونت زوجته ميغان ماركل في السابق مع شركة ديزني لسرد فيلم وثائقي يحمل اسم "الفيل" Elephant عن أنواع من الحيوانات. ويأتي الإعلان عن الاتفاق مع نتفليكس بعد صدور كتاب "العثور على الحرية" الذي يتناول حياة الزوجين ضمن العائلة المالكة.

وقال متحدث باسم الزوجين إنهما لم يدليا بأي تصريحات تخص الكتاب، الذي يتحدث عن تصاعد التوتر بينهما وبقية أفراد العائلة.