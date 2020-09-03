شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد السقا يمارس هوايته المفضلة ركوب الخيل.. ويعلق: حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أحمد السقا صورا جديدة وهو يستمتع بهوايته المفضلة ركوب الخيل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، معلقاً عليها: "حياتى"، وقد نالت إعجاب الكثيرين من جمهوره. Advertisements ويخوض النجم أحمد السقا سباق دراما رمضان القادم من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وتعد أول بطولة مشتركة مع أمير كرارة فى الدراما التليفزيونية، حيث تعاونا سوياً فى السينما بفيلمى "هروب اضطرارى" وحرب كرموز"، كما شارك السقا كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، نسل الأغراب من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى. يذكر أن أحمد السقا غاب عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما قدم فى شهر رمضان قبل الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم وهبة مجدى وادوارد وكريم عفيفى وهادى الجيار وصفاء الطوخى وريم سامى وعماد زيادة وهاجر عفيفى وطاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أحمد السقا يمارس هوايته المفضلة ركوب الخيل.. ويعلق: حياتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.