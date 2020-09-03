شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تعلن انتهاء تصوير "أسود فاتح": أحلى فركش وأغلى ناس على قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة هيفاء وهبى الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، ونشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام، فيديو من آخر يوم تصوير لطاقم العمل، معلقة عليه قائلة "أحلى فركش وأغلى ناس على قلبى"، وذلك بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بداية من أزمة كورونا حتى انفجار لبنان.

وفى فيديو آخر وجهت هيفاء الشكر لطاقم العمل وبشكل خاص للمخرج كريم العدل، حيث كتبت "المخرج كريم العدل.. ما في كلام بيوفيك حقك ! انا مبسوطة وفخورة اننا اشتغلنا مع بعض، واني كنت تحت اشرافك الاحترافي! ما بنساك ابدا وانت بقلبي.. هالمسلسل عرفني على شخص صار مهم بحياتي ولأول مرة بتصير معي وبتتحول تجربة عمل لعشرة وارتباط قوى.. ألذ وأشطر وأهضم وأطيب مخرج شفته بحياتى".

وتابعت "عشنا 7 شهور مع بعض، بلشنا كفريق عمل مصري، سوري، لبناني وما حدا فينا بيعرف التاني وخلصنا تصوير ونحنا عيلة كبيرة متعلقة ببعض بطريقة دافية وسحرية!.. يمكن لأنه الوقت الصعب والحلو اللى قطعنا فيه كان فيه كل شىء، تعبنا سوا واكلنا سوا وجعنا سوا وضحكنا سوا ونعسنا سوا بردنا كتير سوا وشوبنا كتير سوا!.. كل الناس تعبت واجتهدت، كلهم محترمين ومحترفين لدرجة مش عادية".

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وأضافت "اتعرفت على ممثلين رائعين صعب الواحد ينسى المواقف معهم ، قديه الواحد فعلا بيكون فايته كتير لما هيك ناس ما يكونوا بحياته !..اذا بدي احكي بدي اكتب كتير لأعبر قديه انا متأثرة اني اتعرفت عليكم وانه انتهت الايام الي كنت شوفكم فيها كل يوم .. انا محظوظة انى مرقت بهالتجربة معكم".



اسود فاتح

كما نشرت النجمة روجينا مجموعة صور لطاقم عمل المسلسل، معلقة عليها "الحمد لله فركش اسود فاتح شكرا كريم العدل شكرا هيثم حسنى شكرا لكل زمايلى فى العمل شكرا لفريق العمل امام الكاميرا وخلفها ربنا يوفقنا جميعا".



روجينا

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



مسلسل اسود فاتح