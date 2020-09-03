شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة كاثرين زيتا جونز صورة طبق الأصل من والدتها فى أحدث إطلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة كاثرين زيتا جونز متابعيها من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام صورة لابنيها معاً، وما إن نشرتها حتى انهالت عليها ردود فعل كثيرة من متابعيها، كما تم تداولها من قبل المواقع خاصة بعدما لاحظ الكثيرون أن ابنتها قريبة الشبه للغاية منها، كما علق البعض بأنها صورة طبق الأصل منها.



كاثرين زيتا جونز تنشر صورة لابناءها معاً

وتعد النجمة كاثرين زيتا جونز وزوجها النجم مايكل دوجلاس من أشهر ثنائيات هوليود، حيث احتفلا العام الماضى بمرور 20 عاما على زواجهما.

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وخلال حوار أجرته كاثرين مؤخراً مع مجلة بيبول، تحدثت عن الوضع الحالي في ظل فيروس كورونا، حينما تطرقت إلى خطتها خلال الفترة المقبلة من أجل الاحتفال مع زوجها بمرور 20 عاما على زواجهما، حين قالت إنها مستعدة لخلع الماسك أو الكمامة من على وجهها بغرض منح زوجها قبلة لها احتفالاً بتلك المناسبة التي لم يحتفلوا بها العام الماضي، حيث أتم الثنائي 20 عاماً من الزواج في شهر نوفمبر الماضى، كما شددت على أنها تتبع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بمنتهى الضبط.

من ناحية أخرى تعرف نجمة هوليوود الشهيرة كاثرين زيتا جونز أنها واحدة من أهم إيقونات الجمال والرقى فى العالم، حيث تركز على أدق تفاصيل إطلالاتها سواء الملابس أو الاكسسوارات و الـ"headpiece" أو تصفيفه شعرها كذلك تهتم بتفاصيل ماكياجها.