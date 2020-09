قبل تقديمها "أون لاين".. موزع "قط وفار" يكشف لـ"الخليج 365" كواليس أحدث أغاني سميرة سعيد‎

Finalising the New Song for the Online Live Concert on #TikTok.. at the 10th of September 8:30 PM .. Do Not Miss it❤️ #قط_وفار #سميرة_سعيد #SamiraSaid Hi Wave Events Dubai & Cairo TikTokتم النشر بواسطة ‏‎Samira Said‎‏ في الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠