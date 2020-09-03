محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
كشفت الفنانة سميرة سعيد، عن استعدادها؛ لتقديم أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان: "قط وفار"، في حفل أونلاين عبر تطبيق تيك توك يوم 10 سبتمبر، وهي من كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع الموزع الموسيقي نابلسي.
نابلسي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن الأغنية، وقال: "منذ حوالي عام بدأت العمل مع الفنانة سميرة سعيد على مجموعة أغانٍ، ومنها: "قط وفار" من كلمات عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وما يميز العمل معها أنها بالفعل متابعة لكل ما يحدث في مجال الموسيقى على المستوى العالمي".
وأضاف: "مع مواهب وقدرات الفنانة سميرة سعيد على تنويع طريقة أدائها وصوتها، تصبح متعة العمل معها غير محدودة، ولهذا كانت الموسيقى بالأغنية متعددة الأصوات بشكل أتمنى أن ينال إعجاب الناس، وما يميز: "قط وفار" هو عنوانها المثير للفضول، والمناسب جدًا لموضوع الأغنية".
الحفل المقرر إقامته يوم 10 سبتمبر المقبل وعرضه عبر تطبيق تيك توك، هو الأول الذي تحييه سميرة سعيد أون لاين، وكانت قد طرحت في مارس الماضي آخر أغانيها: "واقع مجنون" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان الملحن الراحل أشرف سالم.
TikTok Live Concert
Finalising the New Song for the Online Live Concert on #TikTok.. at the 10th of September 8:30 PM .. Do Not Miss it❤️ #قط_وفار #سميرة_سعيد #SamiraSaid Hi Wave Events Dubai & Cairo TikTokتم النشر بواسطة Samira Said في الخميس، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
كانت هذه تفاصيل خبر قبل تقديمها "أون لاين".. موزع "قط وفار" يكشف لـ"الخليج 365" كواليس أحدث أغاني سميرة سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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