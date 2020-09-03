قبل تقديمها "أون لاين".. موزع "قط وفار" يكشف لـ"الخليج 365" كواليس أحدث أغاني سميرة سعيد‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة سميرة سعيد، عن استعدادها؛ لتقديم أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان: "قط وفار"، في حفل أونلاين عبر تطبيق تيك توك يوم 10 سبتمبر، وهي من كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع الموزع الموسيقي نابلسي.

نابلسي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن الأغنية، وقال: "منذ حوالي عام بدأت العمل مع الفنانة سميرة سعيد على مجموعة أغانٍ، ومنها: "قط وفار" من كلمات عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وما يميز العمل معها أنها بالفعل متابعة لكل ما يحدث في مجال الموسيقى على المستوى العالمي".

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وأضاف: "مع مواهب وقدرات الفنانة سميرة سعيد على تنويع طريقة أدائها وصوتها، تصبح متعة العمل معها غير محدودة، ولهذا كانت الموسيقى بالأغنية متعددة الأصوات بشكل أتمنى أن ينال إعجاب الناس، وما يميز: "قط وفار" هو عنوانها المثير للفضول، والمناسب جدًا لموضوع الأغنية".

الحفل المقرر إقامته يوم 10 سبتمبر المقبل وعرضه عبر تطبيق تيك توك، هو الأول الذي تحييه سميرة سعيد أون لاين، وكانت قد طرحت في مارس الماضي آخر أغانيها: "واقع مجنون" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان الملحن الراحل أشرف سالم.