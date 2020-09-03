بعد أسبوع بدور العرض.. إيرادات ضعيفة لـ "الحوت الأزرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: بعد أسبوع واحد بدور العرض السينمائي، حقق فيلم "الحوت الأزرق" إيرادات ضعيفة، قدرها 74 ألف 363 جنيه. ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى، وهي "لص بغداد"، "الفلوس"، "توأم روحي"، "الغسالة". وتتبع السينمات كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. فيلم "ألحوت الأزرق" بطولة راندا البحيري، أحمد صيام، حسني شتا، علاء مرسي، عماد رشاد، نرمين ماهر، ومن تأليف أسامة حسام الدين، وإخراج علاء مرسي.

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