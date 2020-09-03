"عصابة في المول".. تعرف على موعد عرض أحدث عروض "مسرح مصر" على"MBCمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
تعرض غداً "الجمعة" قناةMBC مصر في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "عصابة في المول".
وتدور أحداث مسرحية "عصابة في المول"، في اطار كوميدي حول بعض الشباب الذين يُحاولون سرقة أحد المولات بطريقة ساذجة جداً مما يوقعهم في كثير من المشاكل ويسبب لهم الأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد
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