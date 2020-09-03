سعد لمجرد ينعى الفنان عبدالجبار الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان المغربي سعد لمجرد، مواطنه الفنان الكبير عبدالجبار الوزير، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.
وكتب "لمجرد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "الحاج عبدالجبار الوزير في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة".
وكان الفنان الراحل قد عانى خلال الفترة الماضية، من مضاعفات مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية في يوليو الماضي إثر دخوله في غيبوبة ليرحل عن عالمنا أمس
الفنان عبدالجبار الوزير من مواليد 1932، له عدد من الأعمال المسرحية الهامة أبرزها "الفاطمي والضاوية"، "الحراز"، "ولد مو"، "دار الورثة"، وغيرها من الأعمال.
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