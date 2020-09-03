محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:
نشرت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وظهرت "نرمين" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أسود على شاطئ البحر، وعلقت: "سبحان الله على جمال البحر"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
نرمين الفقي تشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة.
مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمدعبدالسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نرمين الفقي على البحر:"سبحان الله على الجمال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.