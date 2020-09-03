بالصور.. نرمين الفقي على البحر:"سبحان الله على الجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

نشرت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "نرمين" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أسود على شاطئ البحر، وعلقت: "سبحان الله على جمال البحر"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نرمين الفقي تشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، إدوارد، نورهان، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمدعبدالسلام.