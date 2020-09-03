"السقا تربى داخل بيته وهذا رأيه في جماعة الإخوان".. معلومات عن محمود مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 3 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان محمود مسعود.

الفنان الكبير قدم أنماط مختلفة وأدوار متنوعة، غلب عليها طابع الشخص الطيب، الشريف، وعلى الرغم من براعته في تقديمها إلا أنه كذلك برع في أدوار الشر.

ونرصد لكم معلومات عن الراحل محمود مسعود في التقرير التالي:

- ولد يوم 3 سبتمبر 1952، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975.

- لديه 3 أولاد هم "إيمان وياسمين وأحمد".

- رزق قبل وفاته بحفيد، أطلقوا عليه اسم "محمود".

- قالت ابنته "إيمان" بأحد البرامج التليفزيونية: "والدي كان يعانى من قصور في وظائف الكلى، في الفترة الأخيرة، وكان مريض قلب منذ سنوات".

- أوضحت إيمان ببرنامج تليفزيوني: "كنت أتمنى أبويا يتكرم قبل ما يتوفى.. ويحصل تكريم له، لأنه منح عمره للفن، وتكريم فنانين آخرين وهم على قيد الحياة، وهذه ظاهرة يعاني منها فنانين كثيرين".

- كانت آخر أعماله الفنية مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمسلسل "لأخر نفس"، ومسلسل "خيانة عهد" كضيف شرف مع الفنانة يسرا.

- من أهم أعماله في التليفزيون، مسلسلات: "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".

- من أهم أعماله في السينما، أفلام: "حب فى الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".

- ابنته الفنانة إيمان مسعود، وشاركت في العديد من الأعمال منها مسلسلات: "شمس الأنصاري، وحكايات بنات" في 2012، وابتعدت عن العمل الفني لمدة 6 سنوات للتفرغ لتربية ابنتها، ثم عادت للعمل الفني مرة أخرى.

- كشفت إيمان عن علاقة والدها الراحل بالوسط الفني: "كان متربي معانا في البيت أحمد السقا ومحمد عبدالحافظ، وأحمد رزق، ومحمود عبدالمغني، دول كلهم طالعين من البيت عندنا".

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- قالت ابنته ايمان: "والدي كان ملقب في الوسط الفني بالخال، ودايما كانوا بينادوله بالاسم ده".

- أوضحت إيمان: "والدي كان دايما يقولي حبي الدور حتى لو كان صغيرا، لا يوجد دور كبير ودور صغير ولكن يوجد ممثل كبير وممثل صغير، حبي الحاجة اللي بتعمليها هتبقي نجمة حتى لو كانت جملتين".

- عن شخصية والدها، قالت: "بابا كان إنسان بمعنى الكلمة، وكان شخص بشوش ورحيم ، وصبور، بيحب كل الدنيا، لو اتعصبنا شوية كان بيدينا حقن الصبر ..اهدوا وارضوا، الثقافة، الرقي".

- تعرض في 2016 لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها مستشفى الأمل والحياة بالمهندسين بسبب شراهة التدخين، وشخص الأطباء حالته بأنه يعاني ارتفاعًا شديدًا في ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، والذي أدى إلى العصبية الزائدة، وعدم التحكم في الأعصاب، فقرر الأطباء خضوعه للعلاج لبضعة أيام حتى تستقر حالته الصحية وعودته لحالته الطبيعية.

- قال نجله أحمد في تصريحات صحفية: "والدي أحس بتعب وتم نقله إلى المستشفى وعملوا له مسحة أكد فحصها، قبل ساعات من وفاته، أنه غير مصاب بفيروس كورونا، ولكنه كان يعاني من مشكلات في القلب سببت حدوث التهاب رئوي".

- كشف نجله أحمد، عن آخر تواصل للفنانين معه: "لم يحرص على التواصل معه إلا الفنانين لطفي لبيب ورشدي الشامي".

-قال عن المظاهرات الفئوية في 2011: "منطق غريب جدًّا، أصبح داخل كل مواطن مصري وهو أي شيء تريد تمريره .. إعمل دوشة حتى تحل المشكلة، للأسف فهمنا خطأ للثورات، والثورة مش جديدة على الشعب المصري، فنجد أيضًا أن مصر أكثر دولة احتلت في العالم، ولكننا طول عمرنا متوائمون ونحن محتلون، وبنعرف نستوعب المحتل وبدل ما يؤثر فينا نحن الذين نؤثر فيه".

- قال في لقاءات صحفية سابقة: "أنا واحد من الناس عاصرت عبدالناصر والسادات ومبارك، ولكن طبعًا كان أصعبهم مبارك، لأنه كان أجرأ حاكم على شعبه، وهاجم المصريين من أول خطبة وقال (أنتم بتأكلوا كتير وبتنجبوا كتير)، رغم أن العدد الكبير مفخرة الشعوب".

- شن هجومًا على محمد مرسي عندما كان مرشحًا عن الجماعة للرئاسة، وقال في لقاء صحفي: "هو أسوأ بكثير من شخصية مبارك، مع مبارك كنا بنتعامل مع دماغ واحدة عارفين حدودها وحدود شرها، أما مرسي بينه عهد مع المرشد، ودا قسم بيقسموه أن يكون مخلص للمرشد، ولذلك لا يمكن أن نصدق أن مرسي سيخرج من عباءة الإخوان".

- وافته المنية في شهر يونيو الماضي عن عمر ناهز ال 68 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية .