الممثل الأمريكي ذا روك يعلن إصابته وتعافيه وأسرته من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس انجلوس - (د ب ا):

أعلن الممثل والمصارع السابق الأمريكي دوين جونسون الذي يشتهر باسم " ذا روك" أنه أصيب بفيروس كورونا هو وجميع أفراد أسرته.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ذا روك قال في مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع انستجرام لمشاركة الصور إن زوجته لورين وابنتيه تيانا التي تبلغ من العمر عامين وجاسمين أصيبوا جميعا بفيروس كورونا.

ولكنه أضاف أنهم تعافوا من الفيروس، " ولا يمثلون الآن مصدر عدوى".

ووصف ذا روك إصابته هو وأفراد أسرته بالفيروس" بأكبر التحديات وأصعب الأمور التي مرت عليهم كأسرة".

وأضاف" أولويتي هى دائما حماية أسرتي وأحبائي، تمنيت لو كنت أنا فقط الذي أصيب بالفيروس، ولكنها كانت أسرتي بأكملها، لقد كان أمرا مؤلما".

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وأوضح" نحن بخير الآن".

وطالب ذا روك في رسالته معجبيه بتوخي الحذر الشديد عند خروجهم لتجنب التقاط العدوى.

وقال" إذا كنتم سوف تستقبلون أفرادا من أسركم أو أصدقائكم في بيتكم، فأنتم تعرفونهم وتثقون فيهم، لكن مازلتم لا تعلمون أيضا إذا كانوا مصابين بالفيروس ".

وكانت تقارير قد أفادت أن جونسون وأسرته التقطوا العدوى من أصدقاء مقربين كانوا قد التقوا بهم.

وأضاف" لا تتخلوا عن حذركم، واعملوا على تعزيز مناعتكم ".