تعرف على إيرادات "الغسالة" بعد 5 أسابيع بدور العرض السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يتنافس فيلم "الغسالة" مع عدد من الأفلام بدور العرض السينمائية، هي "توأم روحي"، "الحوت الأزرق"، "لص بغداد"، "الفلوس".
وحقق فيلم الغسالة بعد 5 أسابيع بدور العرض السينمائية إيرادات قدرها 12 مليونًا، و609 آلاف، و634 جنيهًا.
وتتبع السينمات كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
فيلم "الغسالة" تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، شيرين رضا، محمد سلام، أحمد فتحي، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.
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