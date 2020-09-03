محمد مجدي يستعد لطرح ألبوم جماله رباني

يستعد الفنان محمد مجدي لطرح ألبومه الجديد جماله رباني بعد الانتهاء من وضع لمساته النهائية والذي يضم 20 أغنية، حيث من المنتظر طرح منتصف شهر سبتمبر الحالي، منها أغنية جماله رباني من كلمات وتلحين ميجو

وتوزيع زووم.

يأتي هذا بعد أن تجاوزت أغنية أعتزل ما يؤذيك مؤخرا الـ 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد أقل من شهر واحد على طرحها، بعد أن

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تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب الفترة الماضية، وهي من كلمات الشاعر أحمد علاء وتوزيع زووم، وإخراج نبيل مكاوي ومن ألحان محمد مجدي.

يذكر أن الألبوم يضم عدد من الأغنيات المتنوعة التي ترضي جميع الأذواق، منها الرومانسية والطربية، وبمشاركة عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين في مصر.