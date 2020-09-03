صور .. أحمد عبدالله محمود ومحمود فارس في تحضيرات فيلم الأسد

أنتهت شركة لايونز برودكشن من تحضير المسلسل الكوميدي الأسد المقرر تصويرة خلال الشهر الحالي. المسلسل للكاتب المتميز مصطفى سالم، إخراج المخرج الشاب محمد بدير، بطولة كل من أحمد عبدالله محمود، نبيل Advertisements قيراط، محمود فارس، محمد فاروق، مدحت عربان، ريهام محيي، منى عز الدين، ميدو فايز، شيرين غالي، وموسيقى تصويرية أحمد شعتوت. قيراط، محمود فارس، محمد فاروق، مدحت عربان، ريهام محيي، منى عز الدين، ميدو فايز، شيرين غالي، وموسيقى تصويرية أحمد شعتوت.

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