مغارة جعيتا تعاود فتح أبوابها غدا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

اعلنت إدارة مرفق جعيتا السياحي، “أن مغارة جعيتا تعاود استقبال الزوار، محبي الجمال، أيام نهاية الأسبوع فقط (جمعة، سبت، أحد) وذلك بدءا من يوم الجمعة 4 الحالي، لحين بدء تراجع جائحة كورونا، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا مع مراعاة جميع شروط التعبئة العامة”.

وتمنت في بيان للزوار “التمتع بمناظر خلابة في أجمل موقع سياحي طبيعي في لبنان”.

وأعلنت ادارة مرفق جعيتا السياحي سابقاً في بيان أن “المغارة تقفل الاثنين الواقع في 27 الحالي، بسبب العطلة السنوية، وللقيام بالصيانة الدورية، وستعاود استقبال زوارها اعتبارا من 12/2/2020”.

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وتسببت جائحة كورونا بإقفال كل المحلات التجارية والسياحية تحسباً للفيروس.

في سياق متصل، مدد المجلس الأعلى للدفاع التعبئة العامة لغاية آخر السنة أي 31-12-2020 على أثر ارتفاع عدد الإصابات الفيروس بشكل كبير.

واعترض أصحاب المطاعم والملاهي على هذا القرار لأنهم الأكثر تضرراً بين كافة القطاعات.