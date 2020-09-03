راموس عن ميسي..نحب دائما الفوز على الطرف الأفضل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 12:13 مساءً

عبر المدافع الشرس سيرجيو راموس عن حزنه خلال مؤتمر صحفي تم عقده يوم أمس في معسكر منتخب إسبانيا، الذي يستعد لخوض مباريات في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وتنتظره مباراة مع المنتخب الألماني، وقال راموس عن قائد برشلونة واسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، وأزمة رحيله الحالي بأن وجود ميسي يجعل الدوري الإسباني وبرشلونة والكلاسيكو دائما أفضل.

وقال راموس “لقد اتخذ قرارا من أجل مستقبله، وحصل على حقه في تقرير مصيره، لكننا نحب دائما الفوز على الطرف الأفضل، ولذا نود بقاءه، ولا أعرف إذا كان سيفعل ذلك بأفضل طريقة، ولكن خروجه سيكون خسارة للجميع”.

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موضحا بأن ميسي يجعل الدوري الإسباني أفضل، فهو يجعل الكلاسيكو أكثر جمالا وإثارة، هو واحد من اللاعبين الأفضل في العالم، والكرة الآن في ملعبه ليقرر مستقبله، بحسب ما نقل موقع “آس”.

يذكر بأن ميسي كان قد أبلغ ناديه قبل عدة أيام برغبته في الرحيل عبر فاكس رسمي، لكن الإدارة ترفض التفريط في خدماته وترغب في استمراره حتى نهاية عقده على الأقل في 2021.

وانتقل راموس إلى ريال مدريد في صيف عام 2005. ومنذ ذلك الحين، أصبح هو الدعامة الأساسية لريال مدريد، حيث فاز بـ22 بطولة من ضمنها خمسة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأصبح واحداً من أفضل هدافي الدوري الإسباني من الخط الدفاعي. لعب دوراً أساسياً في حصول ريال مدريد على جميع الأبطال الأربعة في دوري أبطال أوروبا، حيث تم اختياره في تشكيلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المرات الأربعة. كما سجل هدف التعادل في الدقيقة 93 في نهائي 2014.

بجانب ليونيل ميسي إنه اللاعب الوحيد الذي سجل في 15 مواسم متتالية من الدوري الإسباني. تم اختياره في ضمن تشكيلة العام للفيفا عشر مرات، وهو الرقم القياسي للمدافعين والثالث على الإطلاق، وتم اختياره لجائزة اليويفا لأفضل فريق ثماني مرات، وهو أيضًا رقم قياسي للمدافعين والثالث على الإطلاق. كما أنه حصل على جائزة أفضل مدافع في الدوري الإسباني برقم قياسي وهو خمس مرات، وكان ضمن فريق الدوري الإسباني لموسم 2015–16.