مارادونا ينشر صورة له من كأس الشباب ..ويشيد بفريق عربي

En los Cuartos de Final del Mundial Juvenil de 1979, nos tocó jugar contra Argelia (Algerie 🇩🇿). Ellos jugaban bien, pero les pudimos ganar 5-0. Creo que fue el único partido de Octavos que no fue al alargue. Yo hice el primer gol de tiro libre, con toque de Huguito Alves. Después vino el gol de @Gabriel_Calderon_coach, y los 3 del Pelado @RamonDiaz_DT. Ya en el segundo tiempo, con el partido 4-0, @MenottielFlaco me cambió por el Tucu Meza. Y tuvo que salir @JuaneSimon60, también, con el tobillo lastimado. La verdad es que me fui muy caliente al vestuario, putié como loco. Pero bueno, a nadie le gusta salir reemplazado, y menos a mí que era el capitán. Lo importante es que avanzamos jugando cada vez mejor, y sin importar quién fuese suplente o titular. Vamos muchachos, que falta cada vez menos 💪🇦🇷