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شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة تعود لزوجها بعد أن خانها مع فتاتين (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي في الخميس 3 سبتمبر 2020 11:56 صباحاً - متابعات : أفادت مصادر بأن خبر ” فنانة شهيرة تعود لزوجها بعد أن خانها مع فتاتين (صور) ” تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت ومواقع التواصل والآن نترككم مع تفاصيل الخبر ..
وحسب وسائل إعلام أجنبية، فإن نجمة تلفزيون الواقع “كلوي كارداشيان: قررت منح حبييها السابق لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون فرصة جديدة بعد انفصالهما بسبب الخيانة.
وقال مصدر مقرب من مجلة بيبول الأمريكية، أن كلوي كارداشيان وتريستان طومسون يمكثان مع ابنتهما ترو في منزلهما بمدينة لوس انجلوس الأمريكية من أجل الحجر المنزلي نظرا لتفشي فيروس كورونا.
وأشار المصدر إلى أن كلوي كارداشيان أعجبت كثيرا بأسلوب تعامل تريستان طومسون مع ابنتهما، لذلك قررت عودة المياه الى مجاريها بينهما.
يذكر ان كلوي كارداشيان انفصلت عن تريستان طومسون بعد تسريب فيديو له أثناء خيانته لها مع سيدتين خلال فترة حملها في ابنتهما ترو.
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