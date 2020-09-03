شكرا لقرائتكم خبر عن دانا جبر تحتضن كلبها بحميمية.. ومواقع التواصل تشتعل مجددًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 3 سبتمبر 2020 11:56 صباحاً - أفادت مصادر بأن خبر ” في أحداث “فضيحة”.. دانا جبر تحتضن كلبها بحميمية.. ومواقع التواصل تشتعل مجددًا (صور) ” تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت ومواقع التواصل والآن نترككم مع تفاصيل الخبر .

شاركت الفنانة السورية دانا جبر، جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، بصورة حديثة لها وهي تحتضن كلبها بحميمية. بحسب وصف عدد من الجمهور المتابع لصفحتها.

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مشاركة الفنانة دانا جبر التي جاءت بعد عدة أيام من الحملة الشرسة التي تعرضت لها من قبل مجهولين في مواقع التواصل، انهالت عليها ما يقارب 3000 تعليق ، معظمها احتوت على النقد والسخرية من احتضان الفنانة للكلب .

حيث قال أحد جمهورها ساخرا “سبحان الخالق نسخ لصق شقد بتشبهو بعض” . وعلق ثاني ساخراً أيضا : “يسلمولي هلكلاب ماحلاهن”.

واستهل متابع تعليقه الطويل الناقد بوصف صورة الفنانة مع كلبها بأحداث فضيحة، بقوله :” وهذه أحداث فضيحة لدانا جبر تنتشر على يدها .. والله فضحتينا”.

وعلى نفس السياق تهكم معظم الجمهور على دانا جبر، وسخروا من اطلالتها برفقة كلبها ، فيما قلة من المعلقين أعلنوا تضامنهم معها بشأن الحملة التي طالتها كما عبروا عن حبهم الكثير لها.

ورغم قساوة الاتهامات والأوصاف التي أطلقها الكثير من الناشطين على النجمة دانا جبر، في تعليقاتهم، إلا أن صدرها لم يضيق وتقوم بحظرهم أو تحذف تلك التعليقات القاسية والمسيئة. وهو ما اعتبره ناشطون آخرون قمة الديمقراطية والثقة بالنفس ومقياس حقيقي لوعيها وثقافتها وعلو نجوميتها.

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وكانت الحملة التي استهدفت النجمة السورية دانا جبر، عبارة عن نشر مقاطع فيديو وصور خاصة وقديمة لها ، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ومن مواقع التواصل سربت إلى بقية وسائل الإعلام المختلفة .

وقاد تلك الحملة التي استمرت نحو ثلاثة أيام متتالية شخص يدعى “محمد يزن نبيل”.

وذكرت وسائل إعلامية أن الفيديوهات والصور الخاصة بالفنانة دانا جبر، سربت إلى مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إختراق هاتفها المحمول، ونسخ تلك الفيديوهات والصور منه.

الفنانة دانا جبر، دعت بداية الحملة في تصريحات صحفية، وسائل الإعلام والصحفيين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، إلى عدم التعامل مع ما يتم نشره ضمن حملة التشويه التي تتعرض لها.

وأكدت أن الصور والفيديوهات التي يتم نشرها، قديمة وخاصة بها ، ولا يجوز نشرها على الإطلاق. مضيفة بأنها تعرضت للدبلجة والفوتوشوب قبل نشرها بغرض محاولة النيل من سمعتها وسمعة أسرتها الفنية العريقة.

وجاءت حملة استهداف الشابة دانا جبر، بعد يومين من تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جريئة لها ، سبق وأن نشرتها قبل فترة قصيرة ، على حسابها بتطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت الفنانة جبر في الصورة وهي تقف بشكل جانبي مرتدية سروالاً من الجلد ضيقاً جداً مع قميص قصير باللون الأسود.

وأحدثت هذه الصورة موجة من الجدل بحيث أعجب بعض المتابعين بإطلالتها ورأوا أنها تبرز جمالها وقوامها، فيما وجه إليها بعضهم الآخر انتقادات قاسية معتبرين أنها بالغت في جرأتها وتخطت كل الحدود ، ومتسائلين عن سبب رغبتها في لفت الأنظار بهذه الطريقة غير المألوفة في المجتمع الشرقي والعربي. حسب قولهم.

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