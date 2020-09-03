شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يقدم 4 دويتوهات فى ألبومه الجديد.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم النجم حميد الشاعرى من خلال ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم"بابا"، 4 ديتوهات جديدة، الأولى بعنوان "زحمة الأيام" مع المطرب مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

وأغنية أخرى يقدمها الشاعرى مع المطربة الشابة جورى تحمل اسم"الحلوين بزيادة"، من كلمات أحمد حبيب، وألحان عمرو الشاذلي، والتوزيع الموسيقي حميد الشاعري، والدويتو الثالث الذى يقدمه الشاعرى بعنوان "يا دنيا دوارة"، من كلمات عنتر هلال، وألحان فلكلور، والتوزيع الموسيقي حميد الشاعري.

Advertisements

ويقدم الشاعرى الدويتو الرابع بمشاركة المطرب مصطفي شوقى بعنوان"أوتومبيل الحلاوة"، من ألحان عصام كاريكا، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما، وهندسه صوت أحمد جوده، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الأيام المقبلة علي يوتيوب ويشمل 10 أغنيات.

وكان آخر ألبومات حميد الشاعرى بعنوان "روح السمارة"، والذى طرحه عام 2006، وطرح حميد الشاعرى مؤخراً أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى .