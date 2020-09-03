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أغانى جديدة لـ الماجد ورابح صقر وعبد المجيد عبد الله فى حب ولى العهد السعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الغناء الخليجى على تقديم بعض الأغانى الوطنية إهداء لـ ولى العهد السعودى ، كنوع من الحفاوة به على الإنجازات الأخيرة التى قدمها للمملكة، ويرصد ”الخليج 365” أبرز هذه الأغانى سواء التى طٌرحت بالفعل أو المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

راشد الماجد ورابح صقر:

طرح المطرب رابح صقر دويتو أغنية وطنية بعنوان "درع البلد" التى تجمعه بالمطرب راشد الماجد، وهى من كلمات مشغل بن محماس الحارثي، وألحان ياسر بوعلى وتوزيع موسيقى رأفت، علي يوتيوب، وتم إهدائها لولى العهد السعودى محمد بن سلمان.

عبد المجيد عبد الله

طرح المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله أحدث كليباته الغنائية بعنوان "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان  مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وبالفعل تم إهدائها لـ ولى العهد السعودى محمد بن سلمان.

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رابح صقر

طرح المطرب رابح صقر أغنية جديدة بعنوان "سيف الملهم"، وهى من كلمات عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع موسيقى وليد فايد، على موقع "يوتيوب"، حيث لاقت الاغنية تفاعل كبير من محبى رابح صقر، خاصة أنه يتمتع بشعبية كبيرة فى الوطن العربى.


 

طلال سلامة :

طرح المطرب طلال سلامة كليب جديد بعنوان "كلنا سلمان ومحمد"، والتى أهداها لـ ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، وهى من ألحانه، وكلمات نهار، وتوزيع الموسيقي رأفت، عبر حسابها الشخصى على يوتيوب.

ماجد المدني:

يعمل المطرب السعودى ماجد المدنى، نجم برنامج أراب أيدول، على تسجيل أغنية جديدة، إهداء إلى ولى العهد محمد بن سلمان، وهى من ألحانه وتوزيع أحمد العسال، ومكساج وليد أحمد، ومن المقرر أن يتم طرحها على طريقة الفيديو الكليب على "يوتيوب" والقنوات الفضائية العربية.

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