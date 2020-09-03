منتجو “صراع العروش” يتحضرون لإطلاق مسلسل بنفس الضخامة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 3 دقائق

جذب المسلسل أعداداً قياسية من نِسَب المُشاهدة لدى القناة، كما كوّن مع مرور الوقت قاعدة جماهيرية واسعة ونشطة في كافة أنحاء العالم. وحصل على إشادة إيجابية من النُقّاد في مختلف العالم رغم وجود مشاهد التعري والعنف مما سبب نقطة سلبية في المسلسل. رُشّح المسلسل للكثير من الجوائز وفاز بالعديد منها، بما في ذلك ترشيحاته لـِ جائزة الإيمي للمسلسلات المتميزة للمواسِم الأربعة الأولى، وجائزة الغولدن غلوب لأفضل مسلسل درامي كما حاز بيتر دنكليج على جائزة الإيمي والغولدن غلوب عن أفضل ممثل مُساعد عن أداءه دورَ تيريون لانستر.

يستعد كل من ديفيد بينيوف ودي بي وايس، منتجا المسلسل الشهير “صراع العروش”، لتصوير مسلسل جديد مستوحى من رواية الخيال العلمي الصينية “ذا تري بودي بروبلم”.

ووصف الكتاب في بيان صحفي، بأن هذه القصة هي الأكثر إثارة مما قرأوه سابقا.

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وأضاف بينوف ووايس، “لا يمكننا الانتظار حتى نقضي السنوات القليلة القادمة من حياتنا في تحويل أعظم أيقونات الخيال العلمي إلى عمل تلفزيوني”.

هذا وسيعرض المسلسل على شبكة “نتفليكس” بعدما حصلت على ترخيص بحقوق تحويل الرواية إلى مسلسل تلفزيوني باللغة الإنجليزية، بحسب ما نقل موقع “فوكس نيوز”.

وقال نائب رئيس قسم “سلسلة الدراما الأصلية” في (نتفليكس) بيتر فريدلاندر، في الإعلان، “يسرني أن أعلن أن رواية (ذا ثري-بودي بروبلم) The Three-Body Problem, الحاصلة على جائزة هوجو للخيال العلمي، والجزئين المتممين لها، ستتحول إلى مسلسل أصلي من أعمال (نتفليكس)”.

وتابع “المرة الأولى التي قرأت فيها الثلاثية، جعلتني أغير مفهومي عن الخيال العلمي للأبد”، بحسب ما نقل موقع arabic.china.