شيرين عبد الوهاب في فيلم سينمائي عالمي

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متابعة بتجـــــــــــرد: كشف المنتج وليد منصور عن استعداده لإنتاج فيلم سينمائي جديد للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.
الفيلم سيحمل عنوان “حبيبي”، وذلك بعدما تم تغيير عنوانه الأول “سندريلا”، ويصنف كأول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي، بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي.
وطريقة تصويره ستكون مشابهة بمشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast أو “الجميلة والوحش”، في التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية، مع اختلاف القصة والأحداث.
فيلم “حبيبي” من تأليف الشاعر الغنائي والكاتب المصري أمير طعيمة وإخراج محمد شاكر على أن يتم طرح “البوستر” الرسمي للفيلم يوم الخميس من قبل الشركة المنتجة.
يذكر أن فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد، يعد ثاني تجاربها السينمائية، إذ شاركت في بطولة “ميدو مشاكل” في بداية مشوارها الفني منذ 16 عامًا مع النجم أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى.
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