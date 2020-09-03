مراد يلدريم يتسبّب بطرد زميله من مسلسله الجديد

متابعة بتجـــــــــــــرد: أثار النجم التركي مراد يلدريم الجدل بالتصرف الذي أقدم عليه وتسبّب في طرد زميله من المسلسل “رامو” التركي، مما أشعل حالاً من الغضب ضده بعد تسريب التفاصيل.

وفوجئ الجمهور بخبر انسحاب الممثل جوركام سفينديك أحد أبطال مسلسل “رامو” من العمل تزامناً مع إطلاق الإعلان الدعائي للموسم الثالث من العمل، ليتساءل محبوه عن السبب.

وكشفت صحيفة Milliyet التركية أن سبب انفصال سفينديك جاء بعد استياء يلدريم من ظهور زميله في واجهة المسلسل وفي المقدمة بشكل بارز. إذ قام بالضغط على شركة الانتاج للاستغناء عن جوركام، حتى أنه أخبر المسؤولون قائلاً بصراحة: “إما أنا أو جوركام! اختاروا وفقاً لذلك”، وبالتالي تم الاستغناء عن الممثل الشاب كون مراد يلدريم هو بطل العمل ويتم تسويقه باسمه.