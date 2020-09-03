رسالة من والدة ديمة بياعة الى وفاء الكيلاني

متابعة بتجـــــــــــرد: للمرة الأولى منذ إعلان طليق ابنتها النجم السوري تيم حسن ارتباطه بالإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، خرجت الممثلة السورية مها المصري عن صمتها لتبدي رأيها في هذا الصدد.

وكشفت خلال لقاء صحافي أجري معها أخيراً أن نجلَيّ ابنتها الممثلة السورية ديمة بياعة من طليقها حسن التقيا الكيلاني، وأنهما يحبّانها ويتواصلان معها باستمرار.

وفي المقابل، لفتت المصري إلى أنها لن ترفض في حال وجّهت إليها الكيلاني دعوة للقائها في أحد برامجها، واصفة إياها بـ “الشطّورة” أي الماهرة في عملها ومهنتها.

وذكّرت المصري، خلال اللقاء، بأن الكيلاني كانت استضافتها سابقاً في برنامج “نوّرت” الذي تقدّمه. ورداً على سؤال إضافي عن علاقتها بالكيلاني، أجابت: “الدنيا قسمة ونصيب، شو هالحكي؟ هي مش عدوتي أو عدوة ديمة، الدنيا نصيب”.