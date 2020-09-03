بالفيديو – كريم محمود عبدالعزيز يتحكم بروبوت في “موسى”

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلقت الجهة المنتجة لفيلم “موسى” الإعلان الدعائي له تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وغلب علي الإعلان طابع التشويق والإثارة، حيث يشهد الفيلم أكثر من صراع، أحدها ينذر بنهاية العالم القديم مصحوبة بمشاهد انفجارات، فيما يحكي إياد نصار عن يوم حزين في حياة البلد مع مشاهد للمدينة الخاوية، وإنسان آلي عملاق يبدو أنه يتم التحكم به عن بعد بواسطة جهاز موصل برأس كريم محمود عبدالعزيز.

وينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام الخيال العلمي، ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد، صلاح عبدالله، محمد جمعة، سارة الشامي، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.