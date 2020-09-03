هاري وميغان ينتجان برامج ومسلسلات وثائقية وأفلامًا روائية مع نتفليكس

متابعة بتجــــــــــــرد: قالت شركة نتفليكس، اليوم الأربعاء، إن الأمير البريطاني هاري وزوجته الأمريكية ميغان وقّعا عقداً مدته عدة سنوات معها لإنتاج أنواع مختلفة من البرامج.

وسينتج الزوجان، اللذان انتقلا إلى كاليفورنيا مع ابنهما بعد التخلي عن واجباتهما الملكية في بريطانيا، برامج ومسلسلات وثائقية وأفلاماً روائية وبرامج للأطفال.

وقال هاري وميغان في بيان «سينصب تركيزنا على تقديم محتوى يقدم حقائق ومعلومات لكنه يمنح الأمل أيضاً».

وأضافا «بصفتنا والدين جديدين، فإن تقديم برامج أسرية ملهمة مهم أيضاً بالنسبة لنا».