دواين جونسون: تعافيت وأسرتي من كوفيد-19

متابعة بتجــــــــــــرد: قال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة، في رسالة مصورة بالفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، إنه تأكدت إصابته بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، هو وزوجته وابنتاهما في الأسابيع الماضية، لكنهم تعافوا جميعاً وباتوا بصحة جيدة.
وقال جونسون، المصارع السابق البالغ من العمر 48 عاماً، على موقع إنستغرام إن العدوى انتقلت إليه هو وزوجته لورين (35 عاماً) وابنتيهما، جاسمين (4 أعوام ) وتيانا (عامان) قبل نحو أسبوعين ونصف، من «أصدقاء مقربين للغاية من الأسرة» قال إنهم ليست لديهم أي فكرة عن كيفية إصابتهم.
وأضاف الممثل أن أسرته، وكذلك الأصدقاء الذين أصيبوا بالفيروس أولاً، كانوا ملتزمين بإجراءات السلامة لتجنب المرض.
وقال إن الطفلتين تعرضتا فقط «لاحتقان بسيط في الحلق في اليومين الأولين» ثم تحسنت حالتهما، لكن جونسون وزوجته قطعا «رحلة شاقة».
وشارك جونسون في أفلام مثل (جومانجي) وعودة المومياء (ذا مامي ريتيرنز)، وأصبح أحد أعلى نجوم هوليوود أجراً ونجاحاً تجارياً. وشارك أيضاً في بطولة مسلسل (بالرز) الذي تنتجه شبكة (إتش.بي.أو).
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