الخليج 365 - صفوت دسوقيالخميس 2020/9/3 10:57 ص بتوقيت أبوظبي
حرص الفنان المصري محمد رمضان على توجيه الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد منحه التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ونشر النجم المصري صورة التأشيرة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأرفقها بتعليق قائلا: "شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية، التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".
وتمنح التأشيرة الذهبية لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج والزوجة والأبناء، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في مجالات عملهم
على الصعيد الفني، يواصل محمد رمضان تصوير أغنيته الجديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع المطرب العالمي ميتر جيمس وتحمل اسم "يا حبيبي".
وشارك محمد رمضان في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.
وتحمس مؤخرا لتجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور"، لكنه تراجع عن تنفيذ العمل بعد رفض ورثة أحمد زكي تقديم قصة حياته في مسلسل درامي، وقرر أن ينافس في رمضان القادم بمسلسل يحمل اسم "موسى".
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان يشكر الشيخ محمد بن راشد بعد منحه التأشيرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.