شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور هيفاء وهبى فى مسلسلها الجديد "أسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير مشاهدها الأخيرة بمسلسلها الجديد "أسود فاتح"، رغم الأحداث اللبنانية المتوترة، وتظهر"هيفاء" من خلال أحدث العمل بدور "رانيا خطاب" وهى امرأة من أكبر عائلات خطاب أصحاب الشركات والمصانع وتصدير المواد الغذائية، وعندما ينحدر بها الحال تلجأ إلى زاهر صدقى "ناصر سيف"، صاحب أكبر قناة فضائية لعمل شركة مشتركة بينهما.
وكان المسلسل قد توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضى، وتأجل عرضه، بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران فى مصر ولبنان للوقاية من انتشار الفيروس، وهو ما أدى إلى صعوبة استكمال المشاهد المتبقية لوجود معظم أبطال العمل فى مصر.
مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.
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